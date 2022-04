Souveraineté communale: Les résidents de «Déni Guedj/Lac Rose» s’adressent à Macky Sall

Au moment de la célébration du 62e anniversaire de notre indépendance, les populations du village de Deni Guedji, situé au Lac-Rose, ont défilé pour réclamer leur indépendance « communale ». Face aux colonisateurs dakarois et autres prédateurs fonciers venus s’accaparer de leurs terres, les habitants de Deni Guedj Sud/Lac Rose se sont mobilisés le dimanche 03 avril 2022 pour sonner la résistance : « L’indépendance foncière ou la mort dans la captivité ! ».



Dans une lettre ouverte au Président Macky Sall, le Collectif des Résidents de Déni Guedj Sud se dit scandalisé par la situation foncière conflictuelle dans la commune de Bambilor « et plus précisément dans notre village de Déni Guedj Sud. En effet, l’octroi de baux dans les terres des pauvres citoyens sénégalais par les services administratifs sans enquêtes d’occupation d’habitat continue de faire des dégâts sociaux et environnementaux dans cette commune. Son Excellence Monsieur le président de la République, l’objectif de notre mémorandum repose sur deux points fondamentaux : primo, la régularisation du village et son extension ; secundo, l’annulation de tous les baux affectés à des tierces personnes ou sociétés immobilières dans l’assiette du village et de son extension. Conscients des efforts que vous déployez pour la stabilité politique et sociale, mais surtout du droit au logement de chaque famille sénégalaise à travers le programme de 100.000 logements, notre collectif qui comprend plus de 1200 propriétaires de parcelles est en phase avec votre vision » lit-on dans la lettre dont « Le Témoin » quotidien a obtenu copie.



En cas suite défavorable à leur demande, les populations de Déni Guedj/Lac Rose comptent utiliser la méthode forte pour se libérer des tirailleurs fonciers qui après avoir pillé Ngor, Yoff, Ouakam, Guédiawaye et autres zones urbaines, débarquent en Normandie…rurale, renseigne LeTémoin.