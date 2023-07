Sport-Afro Basket 2023 : La CDC décaisse 25 millions CFA pour accompagner le basketball sénégalais Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Monsieur Elhadji Mamadou DIAO a reçu ce jour Monsieur Babacar Ndiaye, Président de la fédération sénégalaise de Basket Ball, à qui il a remis un accompagnement d’un moment de 25 millions de FCFA, pour une meilleure participation des lionnes du basket à l’afro basket 2023.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2023 à 17:04

Au cours de la rencontre, le Directeur général a rappelé les missions d’intérêt général de la CDC qui a l’obligation d’accompagner les politiques publiques, en toutes matières. Selon lui, cette action s’inscrit dans la continuité de celles faites en direction des autres disciplines sportives comme le football, l’athlétisme qui ont eu à bénéficier de l’accompagnement de la Caisse, notamment lors de la CAN 2022.



Un chèque d’un montant de 25 millions de FCFA a été remis à la fédération pour aider à renforcer les moyens mis à la disposition de l’équipe féminine de basket qui tentera de ramener le titre continental. Un geste hautement apprécié par le par le Président de la fédération de basket qui a tenu à remercier vivement le DG de la Caisse au nom de l’instance fédérale.



Selon Monsieur Ndiaye, cet acte posé par l’institution publique est d’autant plus appréciable que Directeur Général a été diligent dans leur requête. Il a ainsi remercié le DG pour sa réactivité, tout en invitant les toutes les structures publiques et privées disposant de moyens à accompagner le sport qui est un important vecteur de communication social du fait des publics nombreux qu’il mobilise.



Il assure veiller à ce que la Caisse des Dépôts et Consignations puisse disposer d’une bonne visibilité durant la compétition.

A la suite du Président de la fédération de basket, le Directeur Général de la CDC a reçu le Président de l’Association Nationale de Presse Sportive. Un appui de Deux millions de FCFA a été remis pour contribuer à la prise en chargedes reporters sénégalais devant couvrir la compétition de basket.



Un geste loué par le Président de l’ANPS, Monsieur Abdoulaye Thiam qui n’a manqué de relever que la CDC a été toujours été présente aux côtés du mouvement sportif national, non sans noter les nombreux appuis faits par le DG de la CDC à l’ANPS à titre personnel. Ce dernier est d’ailleurs considéré comme un mécène par la corporation.



Investisseur institutionnel de long terme, au service du développement et de l’intérêt général, la CDC assure encore une fois son rôle d’institution citoyenne qui accompagne l’État dans ses politiques publiques, à travers ces gestes en faveur du monde sportif.





