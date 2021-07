Sport : Des supporters de l'As Pikine empêchent les joueurs du Jaraaf de regagner les vestiaires C'est le fait de cette 23e journée de Ligue 1. Dominateurs à la pause face à Pikine, les joueurs du Jaraaf ont été empêchés momentanément de regagner les vestiaires, renseigne la télévision publique sénégalaise.

Après le coup de sifflet de l'arbitre pour annoncer la fin de la première période, nous dit « L’As », les hommes de Cheikh Gueye qui prenaient la direction des vestiaires ont été empêchés d'y avoir accès par des supporters de l'As Pikine furieux de voir leur équipe menée (2-0) en moins de 5 minutes.



Même les arbitres aussi on été obligés de retourner sur la pelouse en attendant que le calme revienne. Selon la RTS qui diffusait cette rencontre, les joueurs du Jaraaf et le trio arbitral ont finalement regagné les vestiaires. L'incident n'aura pas duré longtemps.

Igfm



