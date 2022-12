Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sport-Equipe nationale du Sénégal : Des fédéraux réclament le départ de Aliou Cissé Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 11:08 | | 0 commentaire(s)| Aliou Cissé ne fait plus l’unanimité au sein de la Tanière. Bien qu’il ait renouvelé son bail jusqu’à 2024, son avenir à la tête de l’équipe nationale s’assombrit. En effet, une partie du Comité exécutif de la FSF réclame la tête de Cissé au motif qu’il a atteint ses limites.

Rappelons qu’au sortir de la CAN en Egypte en 2019, des fédéraux avaient réclamé le départ du sélectionneur qui avait eu à l’époque le soutien du président de l’instance, Me Augustin Senghor.



En son temps, il y eut même un quiproquo en pleine réunion entre le patron du football sénégalais et son 2 vice-président Abdoulaye Sow.



Aliou Cissé n’a pas atteint ses objectifs

L’autre raison par les fédéraux : Aliou Cissé n’a pas atteint l’objectif d’atteindre les quarts de finale au Mondial 2022.



Le Sénégal a été sorti en 8e de finale par l’Angleterre. Ses détracteurs au sein de la fédération lui opposent l’argument selon lequel il sélectionne des joueurs qu’il ne fait jamais jouer.



Aliou Cissé, lui-même, réfléchirait à un départ de son poste de sélectionneur qu’il occupe depuis mars 2015.



L’élimination du Sénégal en 8e de finale a été considérée comme une pilule amère à avaler pour Aliou Cissé et ses collaborateurs du staff technique. Alors, sachant qu’il peut être victime de l’usure du temps après 7 ans passés à la tête de la Tanière, Aliou Cissé songerait à un départ du banc des Lions, révélait Record

