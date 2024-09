Sport- Saccage de son stade après sa défaite : Le Ghana risque de lourdes sanctions de la Caf Jeudi, la sécurité au Baba Yara Sports Stadium a été défaillante lors de la défaite 1-0 du Ghana contre l’Angola dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Can 2025 ; ce qui a donné lieu à deux incidents.

La première perturbation s’est produite en première mi-temps, lorsqu’un fan a franchi la sécurité et a couru sur le terrain pour étreindre l’attaquant ghanéen Jordan Ayew. Le match a été brièvement interrompu et le supporter a été arrêté peu après.



La situation s’est aggravée après le match, lorsque des supporters frustrés ont pris d’assaut le terrain et vandalisé des biens. Après le but encaissé par le Ghana à la 93e minute, le terrain a été jonché de bouteilles en plastique et d’autres objets.



Les supporters ont endommagé la quasi-totalité des panneaux du stade. Cet incident s’ajoute à une série inquiétante de perturbations liées aux supporters du Ghana. En 2019, la Fédération ghanéenne avait déjà été condamnée à une amende de 10 000 dollars pour un envahissement de terrain similaire lors d’un match de qualification pour la Can 2021 contre l’Afrique du Sud.



En janvier dernier, le Ghana a été condamné à une amende de 15 000 dollars à la suite de troubles de la foule lors d’un match de groupe de la Can 2023 contre le Cap-Vert.

Avec ces problèmes récurrents, la Fédération risque de se voir infliger d’autres sanctions par l’instance dirigeante du football continental.



