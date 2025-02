Sport-faits divers : Pape Gueye, cet international sénégalais, arnaqué par un célèbre « snapchatteur »

« J’étais à Marseille, il y avait une personne, un Snapchatteur que les gens connaissent. Les gens ne m’ont plus vu avec lui donc ils se sont dit qu’il y avait quelque chose de bizarre. Mais exemple, moi je vois un mec, je suis dans une ville, je suis Sénégalais, il est Sénégalais, je l’ai pris un peu comme mon petit frère. Je lui mettais des places au stade, je l’ai invité à la CAN du Sénégal. Je lui ai ouvert des portes », révèle-t-il d’abord.



Pape Gueye poursuit son récit en évoquant un épisode qui l’a profondément marqué. « Pendant qu’on était ensemble, ce gars venait chez moi. Chez moi il n’y a personne, DIEU Merci, il n’y a eu aucun cambriolage parce que tout le monde ne rentre pas chez moi. Je faisais vraiment attention à ça.



Ce gars-là il est entré chez moi et il a fait quoi. Moment d’inattention, on était ensemble, il a pris ma carte bancaire du Sénégal en photo, et j’ai su quelques mois après qu’il s’envoyait de l’argent via PayPal avec ma carte bancaire du Sénégal. Donc je ne recevais pas les notifications. »



Source lesoleil.sn