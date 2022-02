Stade Marius Ndiaye/ Basket: Des manifestants dénoncent le cumul de fonction et l’absence du Roi dans la sélection de l’équipe nationale Un vent de protestation est passé hier, au stade Marius Ndiaye. Des passionnés du Basket ont dénoncé l’absence du Roi dans la sélection des joueurs de l’équipe nationale du Sénégal. Ils estiment que c’est une injustice et une incohérence manifeste. Encore, ils ont profité de cette manifestation pour regretter la gestion nébuleuse du Basket, tout en s’attaquant au cumul de fonction du DTN, Moustapha Gaye. Ce dernier, accuse-t-on, est à la fois, le DTN et coach de l’équipe du basket. En plus de cela, il est détenu dans d’autres clubs de basket.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 17:20 | | 0 commentaire(s)|







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook