Statistiques 2017 de l’ANSD : la population du Sénégal estimée à 15.256.346 habitants, avec 50,2% de femmes

Les projections démographiques, concernant la population du Sénégal pour 2017, font état de 15 256 346 habitants. Des chiffres de l’agence nationale de la statistique et de la démographie qui a publié hier le ‘’rapport de la population du Sénégal en 2017’’.



La note présente celle-ci et sa structure par groupes d’âges et de sexe selon les régions administratives. Avec 7 658 408 d’individus (50,2% en valeur relative), la gent féminine est sensiblement plus nombreuse que celle masculine (7 597 938 hommes soit 49,8%). Plus de la moitié des personnes vivant au Sénégal réside en milieu rural avec un pourcentage de (53,5%) contre 46,5% de citadins.



Le rapport présente aussi l’effectif de la population du pays par année d’âges, les effectifs des populations cibles des secteurs de l’éducation, la santé, l’emploi, la protection de l’enfant, le genre et l’urbanisme. Ces données sont issues de projections démographiques réalisées par l’ANSD pour la période 2013-2063.



L’occupation de l’espace sénégalais est déséquilibrée. La macrocéphalie dakaroise se confirme avec les 23% de la population totale qu’accueille la capitale. Elle compte une population de 3 529 300, elle est suivie par la région de Thiès et de Diourbel ou vivent respectivement 13,1% et 11,0% de la population. La région de Kédougou est la région la plus faiblement peuplée avec une proportion de la population sénégalaise qui dépasse à peine 1,0%, ajoute le texte.

Enquête