Steven Gerrard: « Mohamed Salah est le meilleur joueur du monde »

Auteur d’un doublé face à la Roma au match aller des demi-finales de la Ligue des champions, Mohamed Salah a reçu des félicitations de Steven Gerrard. L’international égyptien a marqué deux buts et fait deux passes décisives.

« Salah se trouve dans la forme de sa vie. C’est difficile de le comparer avec Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi, qui réalisent de telles performances depuis longtemps et sont capables d’être réguliers tous les ans. Mais sans le moindre doute, il est actuellement le meilleur joueur du monde », a confié Gerrard à BT Sports.

L’ancien défenseur de l’Angleterre, Rio Ferdinand s’est également exprimé sur les performances du joueur de 25 ans.

« Nous n’avons plus de mots pour décrire la façon dont Salah joue cette saison. Nous ne nous attendions pas à une telle performance au début. »

« Sa performance ce soir signifie qu’il doit être considéré comme un des meilleurs, sinon le meilleur joueur de la planète en ce moment. »

Mohamed Salah a remporté la semaine dernière, le titre de meilleur joueur de la Premier League après son incroyable saison en Angleterre. Il compte actuellement 43 buts toutes compétitions confondues.

