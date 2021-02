Stockage et déchargement du pétrole et du gaz: Un bateau dénommé « FPSO Léopold Sédar Senghor »

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 21:06 | | 0 commentaire(s)|

Le bateau de production stockage et déchargement du pétrole et gaz FPSO, est dénommé « FPSO Léopold Sédar SENGHOR ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos