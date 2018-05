Stoke City relégué en Championship – Quel avenir pour PAN et Diego ?

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mai 2018 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Battu 2-1 sur sa pelouse par Crystal Palace, Stoke City est officiellement relégué en Championship (D2 anglaise). Les Potters, qui avaient pourtant ouvert le score, accompagnent West-Bromwich, déjà relégué en seconde division. Les joueurs de Paul Lambert évoluaient en Premier League depuis 10 ans et comptent pourtant dans leur effectif des joueurs tels que Peter Crouch, Kurt Zouma, Joe Allen, Xherdan Shaqiri, Mame Biram Diouf, Pape Alioune Ndiaye.



Désormais, les deux Sénégalais de Stoke, Mame Biram Diouf et Pape Alioune, vont devoir cogiter sur leur sort. Le premier qui est au club depuis 4 saisons, a récemment prolongé son bail jusqu’en 2020 tandis que le second n'y a passé que 4 mois. En provenance de Galatasaray (Turquie), PAN avait paraphé un contrat de 4 ans et demi qui devrait officiellement arriver à terme le 30 juin 2022.



Aujourd’hui, que la situation a changé, il est clair que les deux "lions" auront à cœur de rester dans l’élite du football anglais. Accompagner Stoke en division inférieure ne serait peut-être pas une solution pour les deux Sénégalais, qui vont certainement trancher dans les prochaines semaines.



Mais, cela ne dépendra pas exclusivement d’eux. Les objectifs à court terme du club pourraient aussi peser sur la balance.











Record

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook