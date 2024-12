Stratégie nationale de développement : Le ministre Abdourahmane Sarr partage les marqueurs clés du nouveau référentiel

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2024 à 16:22 | | 0 commentaire(s)|



Pendant une semaine, explique-t-on, les différents acteurs vont travailler pour parachever la déclinaison sectorielle du référentiel. Au courant de l’année 2025, le même exercice sera reproduit au niveau territorial, a promis le ministre de l’Économie.





Dans son discours, il a rappelé que l’ambition des nouvelles autorités est de « promouvoir un développement endogène et durable porté par un secteur privé national fort, avec des territoires responsabilisés, viables et compétitifs, et jetant les bases de notre souveraineté ».



Ce qui nécessite une « rupture systémique » qui ne pourra se faire qu’à travers une « bonne articulation des politiques sectorielles à la doctrine du nouveau référentiel des politiques publiques ».



Selon le communiqué, les Lps des différents ministères doivent prendre en compte les marqueurs clés du référentiel que sont « la subdivision du territoire national en huit pôles de développement », le renforcement des interventions du gouvernement « pour le développement du capital humain, l’accès universel aux services sociaux de base et l’extension des programmes d’équité sociale », « la transformation de nos ressources naturelles à travers une politique d’industrialisation », le développement de « villes secondaires à l’intérieur du pays et d’en faire les épicentres des différents pôles de développement » et « la souveraineté ».



« La réussite de la nouvelle stratégie portera le sceau de ministères stratèges, innovants, capables, à partir de budgets optimisés, de créer les conditions d’effets de levier, en relation avec le secteur privé et, bien entendu, les acteurs des collectivités territoriales », a déclaré Abdourahmane Sarr.

Pour ensuite rappeler aux différents acteurs que le Premier ministre a demandé la finalisation des



Adou Faye

Selon un communiqué de presse, le Dr Abdourahmane Sarr, a partagé, à cette occasion, les « marqueurs clés » du nouveau référentiel des politiques publiques, l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.Pendant une semaine, explique-t-on, les différents acteurs vont travailler pour parachever la déclinaison sectorielle du référentiel. Au courant de l’année 2025, le même exercice sera reproduit au niveau territorial, a promis le ministre de l’Économie.Dans son discours, il a rappelé que l’ambition des nouvelles autorités est de « promouvoir un développement endogène et durable porté par un secteur privé national fort, avec des territoires responsabilisés, viables et compétitifs, et jetant les bases de notre souveraineté ».Ce qui nécessite une « rupture systémique » qui ne pourra se faire qu’à travers une « bonne articulation des politiques sectorielles à la doctrine du nouveau référentiel des politiques publiques ».Selon le communiqué, les Lps des différents ministères doivent prendre en compte les marqueurs clés du référentiel que sont « la subdivision du territoire national en huit pôles de développement », le renforcement des interventions du gouvernement « pour le développement du capital humain, l’accès universel aux services sociaux de base et l’extension des programmes d’équité sociale », « la transformation de nos ressources naturelles à travers une politique d’industrialisation », le développement de « villes secondaires à l’intérieur du pays et d’en faire les épicentres des différents pôles de développement » et « la souveraineté ».« La réussite de la nouvelle stratégie portera le sceau de ministères stratèges, innovants, capables, à partir de budgets optimisés, de créer les conditions d’effets de levier, en relation avec le secteur privé et, bien entendu, les acteurs des collectivités territoriales », a déclaré Abdourahmane Sarr.Pour ensuite rappeler aux différents acteurs que le Premier ministre a demandé la finalisation des Lps au plus tard le 28 février 2025.





Source : Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a présidé, le mardi 17 décembre, à Dakar, l’atelier d’articulation des Lettres de politique sectorielle (Lps) à la Stratégie nationale de développement (Snd) 2025-2029).Source : https://www.lejecos.com/Strategie-nationale-de-dev...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook