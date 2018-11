Stressés par la vie quotidienne, ils paient pour être mis en...prison !

En Corée du Sud, certains habitants ont trouvé un moyen de faire baisser la pression. Stressés par leur travail et les exigences de la vie quotidienne, ils paient pour être mis en prison et être isolés du monde extérieur et injoignables.



Depuis 2013, l'établissement Prison Inside Me propose à ses visiteurs de les isoler pendant 24 heures. Pour 90 dollars la nuit, les gens sont enfermés dans une cellule de 5 mètres carrés sans téléphone et sans horloge. Ils portent un uniforme bleu, ils ont droit à un tapis de yoga, un service à thé, un stylo et un cahier. Ils dorment par terre. Il y a des toilettes individuelles dans cette cellule, quand même plus confortable que celle d'une prison traditionnelle.



Nog Ji-Hyang, qui a fondé l'établissement, dit avoir été inspirée par son mari qui travaillait jusqu'à 100 heures par semaine. "Il m'a dit qu'il aimerait bien parfois aller en prison une semaine pour se reposer et se sentir mieux." L'idée de Prison Indide Me était née. Après un séjour dans son hôtel très particulier, les gens lui disent souvent: "Ce n'est pas une prison. La vraie prison, c'est là où nous retournons."











7sur7