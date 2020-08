Subvention de 03 milliards FCfa aux écoles privées: Momar Ndao demande aux parents de ne pas payer Momar Ndao, président de l’Ascosen demande aux parents d'élèves des écoles privées de ne pas payer les arriérés que ces dernières réclament.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020

Selon le consumériste, les écoles privées viennent de recevoir une manne de trois (3) milliards FCfa pour compenser les pertes de recettes subies ces derniers mois, à cause de la pandémie.



« Après avoir obtenu que la subvention de l'Etat aux écoles privées passe de 1 à 3 milliards, l'Ascosen demande au parents d'élèves de ne pas payer plus que le mois de mars », pouvait-on lire sur sa page Facebook.



