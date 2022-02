Successeur de Abdoulaye Pouye dit Obama à Mbao : AKS veut gérer sans règlements de comptes

A Mbao, le nouveau maire a été installé hier. Abdou Karim Sall (AKS) remplace dans cette commune du département de Pikine, Abdoulaye Pouye dit Obama. La cérémonie s’est déroulée en présence des populations de la commune, à savoir les délégués de quartier, les notables, les jeunes et les femmes. Abdou Karim Sall en a profité pour annoncer ses intentions par rapport à l’équipe municipale sortante.



« Je ne vais jamais faire de la chasse aux sorcières pour des règlements de comptes avec qui que ce soit. Je vous invite tous lundi prochain, pour un débat d’orientation budgétaire parce que la mairie n’a pas encore de budget », a déclaré le ministre de l’Environnement. Aux agents de la mairie, AKS dira : « Ceux qui sont là et qui ont un contrat, vont désormais respecter les horaires de travail. Sinon, je ne manquerais pas de procéder à des sanctions sans état d’âme. Et quiconque s’aventurera à prendre l’argent appartenant à la commune, va le payer lourdement. Je le jure devant Dieu ! ».



Par ailleurs, Abdou Karim Sall demande à toutes les forces vives de Mbao, de s’unir pour l’intérêt de la commune. « Il n’y aura pas de discrimination durant ma gestion. Nous tous sommes fils de la commune », a-t-il affirmé. Concernant son salaire, Abdou Karim Sall compte le remettre dans les caisses de la mairie. « Je ne vais jamais bénéficier des privilèges de la commune », a-t-il promis. En outre, les partisans du maire sortant ayant pris part à la cérémonie, ont prié pour AKS.













Le Quotidien