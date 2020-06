Suicide: Le Sénégalais Ahmet Coly se donne la mort par immolation au Maroc

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020

Au Maroc depuis an, le Sénégalais Ahmet Coly, âgé de 37 ans, s’est donné la mort dans son appartement. Selon les informations de l’AS, il s’est suicidé en s’immolant par le feu.



Le drame a eu lieu dans son appartement à Salé, une ville non loin de la capitale, Rabat. Pour l’heure, les raisons e son acte ne sont pas encore connues. Mais la police marocaine a ouverte une enquête pour tenter de découvrir le pourquoi de son geste.

