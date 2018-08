Suicide par pendaison à Ngalagne : Ngagne Faye, taximan, se donne la mort après une nuit avec son épouse

Les rumeurs et supputations vont bon train au village de Ngalagne, localité située dans la commune de Touré-Mbonde (département de Diourbel), suite à la mort tragique de Ngagne Faye. Taximan de son état, âgé de 35 ans, marié à une épouse et père de deux enfants, Ngagne Faye a attendu que sa femme et ses enfants soient endormis pour aller se pendre dans la cour de la maison, vers deux heures du matin.



Son corps sans vie a été découvert par son épouse très tôt dans la matinée du jeudi. Et pourtant, selon ses proches, rien ne laissait envisager une fin aussi tragique pour le jeune homme, réputé sans histoire et travailleur. Seulement, Ngagne Faye, qui était souffrant d’une maladie mystérieuse, avait déjà pris rendez-vous au niveau de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba où il devait passer des examens et analyses complémentaires pour être fixé sur sa maladie.



Le certificat de genre de mort atteste le suicide, il a été inhumé dans la matinée du jeudi dans une tristesse indescriptible.













Les Echos