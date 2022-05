Suite à l’agression de son entraîneur : L'Asc Jaraaf condamne et compte saisir la justice

Suite aux violences subies lors de son match face à Ndiambour à Louga, l'Asc Jaraaf dénonce à travers un communiqué, le préjudice subi. Il renseigne sur l'état de santé du coach Cheikh Guèye, blessé lors de ce match comptant pour la 21e journée du championnat national de football Ligue 1. L’entraîneur, sorti de soins, lit-on, se porte mieux. Mais, le Jaraaf compte poursuivre l'affaire auprès des juridictions compétentes.



D’après l’Asc Jaraaf de Dakar, cet acte ignoble s’oppose aux valeurs et à l’esprit du sport. Présentement, il a été révélé que le présumé agresseur du coach, est en garde-à-vue.



Tandis que d'autres supporters, en plus du président du comité de supporters du Ndiambour de Louga, sont en pleine audition dans les locaux de la police.



