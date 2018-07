Suivi du calendrier musulman pour Dakar et la Mecque sur la base du calcul astronomique

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Juillet 2018 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Suivi du calendrier musulman pour Dakar et la Mecque sur la base du calcul astronomique

Vendredi 13 juillet 2018, première visibilité du croissant de Lune dans le monde,

Samedi 14 juillet 2018 sera le premier jour du mois de Zul qa ‘dah 1439, 11e du calendrier musulman



Quels enseignements tirer des données astronomiques ? La conjonction est attendue ce vendredi 13 juillet 2018 à 02h 47min (UTC)

est attendue (UTC) Cela correspond à 02h 47min heure légale de Dakar (pas de décalage horaire) et 05h 47min heure légale de la Mecque (3h de décalage horaire) ;

heure légale de Dakar (pas de décalage horaire) et heure légale de la Mecque (3h de décalage horaire) ; Pour Dakar , les calculs de Patrick Rocher, IMCCE – Observatoire de Paris) donnent : première visibilité du croissant de Lune, ce vendredi 14 juillet 2018 , élong. = 8,73°, haut. Lune = 7,40°. Coucher du Soleil à 19h 42min, coucher de la Lune à 20h 18min, âge de la Lune 23,92h ;

, les calculs de Patrick Rocher, IMCCE – Observatoire de Paris) donnent : première visibilité du croissant de Lune, , élong. = 8,73°, haut. Lune = 7,40°. Coucher du Soleil à 19h 42min, coucher de la Lune à 20h 18min, âge de la Lune 23,92h ; Pour la Mecque , première visibilité du croissant de Lune, ce vendredi 13 juillet 2018 élong. = 20,78°, haut. Lune = 17,34°. Coucher du Soleil à 19h 5m, coucher de la Lune à 19h 46m, âge de la Lune 20,33h ;

, première visibilité du croissant de Lune, élong. = 20,78°, haut. Lune = 17,34°. Coucher du Soleil à 19h 5m, coucher de la Lune à 19h 46m, âge de la Lune 20,33h ; Les conditions astronomiques seront telles que le nouveau croissant de Lune sera visible à l’œil nu et/ou à l’aide d’instruments optiques là où le ciel sera suffisamment dégagé dans le monde et notamment aux Amériques, en Afrique et en Asie de l’est, ce vendredi 13 juillet 2018 ; D’où, il vient que le samedi 14 juillet 2018 devrait être le premier jour du mois de Zul qa ‘dah, 1439 des Amériques à l’Asie de l’est y compris le Sénégal et la Mecque.

NB : si, différemment de ce qui est attendu, aucun témoignage visuel n’est validé au Sénégal ce vendredi 13 juillet 2018, en application de la règle de Fiqh du comptage de 30 jours le mois en cours, le premier jour du mois de Zul qa ‘dah serait le dimanche 15 juillet 2018. Ce cas de figure reste problématique vu que l’âge de la lune ce vendredi 13 juillet 2018 est de presque 24h (23,92h !) et que le nouveau croissant de Lune est visible pendant au moins 30min là où le ciel est suffisamment dégagé.

Pour la cartographie voir le lien : https://www.moonsighting.com/



En vert, bleu ciel, violet et rouge, les zones où il est possible de voir le nouveau croissant de Lune là où le ciel est suffisamment dégagé à l’œil nu ou à l’aide d’instrument optique, ce vendredi 13 juillet 2018

Ahmadou Makhtar Kanté

Imam, écrivain et conférencier

Email :

Fait à Dakar, le 12/07/2018 – 1439H D’où, il vient queNB : si, différemment de ce qui est attendu, aucun témoignage visuel n’est validé au Sénégal ce vendredi 13 juillet 2018, en application de la règle de Fiqh du comptage de 30 jours le mois en cours, le premier jour du mois de Zul qa ‘dah serait le dimanche 15 juillet 2018. Ce cas de figure reste problématique vu que l’âge de la lune ce vendredi 13 juillet 2018 est de presque 24h (23,92h !) et que le nouveau croissant de Lune est visible pendant au moins 30min là où le ciel est suffisamment dégagé.Pour la cartographie voir le lien : https://www.moonsighting.com/En vert, bleu ciel, violet et rouge, les zones où il est possible de voir le nouveau croissant de Lune là où le ciel est suffisamment dégagé à l’œil nu ou à l’aide d’instrument optique, ce vendredi 13 juillet 2018Ahmadou Makhtar KantéImam, écrivain et conférencierEmail : amakante@gmail.com Fait à Dakar, le 12/07/2018 – 1439H

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook