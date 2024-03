Supposée audience de Macky Sall à Clédor Sène et Dame Mbodj: Farba Ngom traqué par une sommation interpellative

Dame Mbodji et Clédor Sène ont servi une sommation interpellative à Farba Ngom. Toutefois, le député est resté introuvable et injoignable sur son portable, d’après des sources proches du milieu judiciaire.



C’est suite aux propos qu’il avait tenus lors de l’émission «L’invité de MNF», selon lesquels les deux alliés de Sonko auraient été reçus au Palais par le Président Macky Sall.



Le député-maire des Agnam affirmait que MM. Mbodj et Sène, malgré leur proximité politique avec Ousmane Sonko, avaient même cautionné en coulisses, l’idée du 3e mandat de leur hôte. Et qu’au terme de cette audience secrète, le tandem avait emprunté une porte dérobée du Palais, rapporte "L'As".

