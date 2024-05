Supposée surfacturation sur les kits de dialyse par Carrefour Médical : Les malades accusateurs font leur mea culpa et demandent pardon à Serigne Mboup et Saliou Mboup Après une dénonciation de certains malades, disant que Carrefour Médical faisait des surfacturations dans la revente des kits de dialyse, ces mêmes personnes se sont rendues compte qu’il n’en était rien. Ils ont donc, humblement, tenu à présenter leurs plates excuses au Directeur général de Carrefour Médical, Saliou Mboup. Des mots d’excuse prononcés par le président du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal, Cissé Sarr, dans une interview accordée au site Leral.

« Je demande pardon à Serigne Mboup et à Saliou Mboup. Ce sont des hommes bien. Nous, malades, nous pouvons témoigner que Saliou Mboup fait du social. Nous lui demandons de redoubler d’efforts. Il est sur la bonne voie. Que le bon Dieu lui accorde paix et grâce. Ce qu’il fait dans le traitement de la dialyse est salutaire. Le rapport de l’Ofnac les a blanchis, lui et son frère Serigne », a-t-il dit dans cet entretien en question.



Plus loin, Cissé Sarr dénonce les gens et les lobbies tapis dans l’ombre qui, selon lui, sont derrière ces dénigrements contre Carrefour Médical et ses gestionnaires. « Des gens sont allés chez Pa Diallo pour lui raconter des contrevérités. C’est grâce à Saliou Mboup que nous avons eu la gratuité », a précisé le Président du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal.



A l’en croire, il est lui-même allé partout pour avoir les bonnes informations relatives à ces rumeurs mal fondes. « Serigne Mboup ne s’est jamais impliqué dans la commercialisation des kits de dialyse. Ce qui s’est passé, c’est qu’un ami de Saliou Mboup, qui vivait en Guinée, était tombé malade. Saliou l’a amené au Sénégal pour qu’il se soigne. Voyant la souffrance de son ami, il s’est lancé dans cette affaire pour soutenir les malades. C’est ce qui a l’a poussé à investir dans les kits de dialyse. Sauf qu’il y a des gens contre les bonnes actions qu’ils faisaient : la gratuité. Parce que, pour eux, cela remettait en cause leur business. Ceux qui le combattaient, ne voulaient pas qu’il réussisse son projet de gratuité de la dialyse », détaille Cissé Sarr.



Selon lui, Saliou Mboup est allé même jusqu’en procédure judiciaire contre certains, qui n’étaient pas d’accord avec sa manière de faire. « Cela ne les arrangeait pas. Pour lui barrer la route, ils sont allés au tribunal et Saliou a gagné le procès », souligne-t-il.



Pour Cissé Sarr, le patron de Carrefour Médical a beaucoup fait pour le traitement des malades. « C’est un Diambar, ce qu’il a fait pour les malades, quelqu’un d’autre ne l’a pas fait. Il a mis des centrales à oxygène dans les hôpitaux », a-t-il informé.



El hadji Ndiaye, un autre malade, de dire qu’il y a deux fournisseurs dont Carrefour Médical, qui appartiennent à Saliou Mboup. « Nous le remercions, car il a grandement participé et contribué à la lutte pour la baisse des coûts de la dialyse ».



