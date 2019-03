Supposés mineurs votant au Fouta : Me Moussa Diop demande l’ouverture d’une enquête La vidéo des jeunes mineurs qui auraient voté au Fouta est devenue virale. Le Directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop a demandé l’ouverture d’une enquête sur ce dossier. « Je ne peux confirmer si ces jeunes ont voté. J’ai vu les images, mais il faut que cela soit vérifié. Je pense qu’une enquête doit être ouverte », a-t-il déclaré, sur la RFM. Et de poursuivre, « les personnes qui accusent doivent saisir la justice. Sinon, le Procureur de la République peut s’autosaisir ».

