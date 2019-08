Suppression du CEFE et de l’entrée en 6ème : Mamadou Talla en phase avec le Cosydep La dernière proposition du Cosydep de supprimer les examens de l’entrée en 6ème et du CEFE, émise par le Cosydep a rencontré l’adhésion du ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 13:58 | | 0 commentaire(s)|

« Nous allons travailler sur ce document pour voir comment l’exploiter. Il est important qu’on se pose des questions, qu’on fasse l’évaluation du système. Je ne parle pas seulement du CEFE et de l’entrée en 6ème, pourquoi pas le BEFEM », a déclaré le ministre en charge de l’éducation nationale sur la RFM.

Et de poursuivre, « le secteur de l’Education reste une grande famille. Nous les encourageons à poursuivre à faire des propositions pour l’amélioration du système », a-t-il encore dit.

Lors de la publication d’un rapport sur le système éducatif sénégalais, Cheikh Mbow du Cosydep avait souligné que le Sénégal a souscrit aux ODD, qui recommandent le maintien des enfants à l’école pendant 10 ans au mois. Or, avait-il souligné, le cycle primaire qui s’arrête avec l’examen de l’entrée en 6ème et du CEFE, ne dure que 6 ans.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos