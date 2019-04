Suppression du poste de PM: « Ce sont les petits esprits qui y voient un acte politique »

Le député Abdou Mbow prend le contre-pied de son collègue Serigne Abdou Bara Dolly qui a affirmé que la suppression de poste de Premier ministre, n’a aucune utilité pour le pays.



« Depuis que le Président Macky Sall, est à tête du pays, dit-t-il dans « L’Observateur », il ne transmet à l’Assemblée national que des reformes consolidantes pour la démocratie. Donc, il ne fera pas moins, parce que c’est un homme du progrès et c’est un homme qui travaille toujours pour la consolidation de la démocratie sénégalaise. J’espère donc cette réforme sera à la hauteur comme il l’a annoncé au début du deuxième mandat ».



Pour le 3e vice-président de l’Assemblée nationale, ceux qui critiquent cette réforme sont « sont de petits esprits qui y voient des actes politiques ».



« Le Président Macky Sall est un homme de devoir, qui travaille à consolider la démocratie sénégalaise, et nous allons l’accompagner dans ces réformes pour, comme il l’a dit, que le pays puisse aller rapidement de l’avant. Il pourra toujours compter sur sa majorité », ajoute Abdou Mbow.

