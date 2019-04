Suppression du poste de PM : Me Moussa Sarr explique « le calcul politique » de Macky Sall Me Moussa Sarr, estime que la décision du président Macky Sall de supprimer le poste de Premier ministre est un "calcul politique". Dans une large interview accordée à L’Observateur, l’avocat rappelle qu’« il y aura des élections législatives à mi-mandat, le chef de l’Etat est élu pour 5 ans. Il se dit : si l’on laisse le régime politique comme tel, il peut y avoir un changement de majorité. A mi-mandat, ça posera un problème ». Dans ce cas, poursuit-il, « on va chercher un Premier ministre ailleurs, si effectivement la coalition au pouvoir n’a pas de majorité. A partir de ce moment, il ne pourra plus dérouler correctement son programme. C’est pourquoi il anticipe ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 16:09



