Suppression du poste de Pm : Des députés de l'Apr veulent faire capoter le projet Une trentaine de députés de l'Apr et de Benno, s’opposent au projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre. C’est ce qu’indique "L'AS", qui souligne que ces députés craignent de perdre leurs pouvoirs et contestent la mise à l'écart de responsables de la première heure de l'Apr tant dans le Cabinet du Président que dans le gouvernement. ils prévoient un vote-sanction pour que le taux de 3/5 requis pour la modification constitutionnelle ne soit pas atteint.

Mercredi 24 Avril 2019



