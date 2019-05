Suppression poste PM : L'opposition veut saisir la Cour suprême L’opposition veut saisir la Cour suprême contre le projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre. C’est ce qu’a annoncé le député Cheikh Abdou Mbacké. « Nous sommes en concertation pour attaquer la loi portant suppression du poste de Premier ministre devant la Cour suprême. Nous utiliserons toutes les voies légales pour que cette loi, qui viole la Constitution et n'a aucune pertinence, ne passe pas. Macky Sall et son régime jouent avec les lois de ce pays », a-t-il, en effet, déclaré dan "L'Observateur".

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2019 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|



