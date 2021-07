Sur instruction de son marabout Serigne Mourtada Mbacké: Wally Ballago Seck retire sa plainte

Wally Ballago Seck avait constitué un pool d’avocats pour traîner en justice toutes les personnes qui l’accusaient de faire la promotion des LGBT à travers ses concerts. L’artiste-musicien a finalement retiré ses plaintes, suite aux instructions de Serigne Mourtada Mbacké ibn Serigne Fallou Mbacké.



« Faisant suite aux instructions de son guide religieux depuis Touba, aux interventions d’autres autorités religieuses, coutumières et politiques, et en concertation avec ses conseils soussignés, le sieur Wally Ballago Seck a décidé de retirer la plainte pour injoures publiques, diffamation, mise en danger de la vie d’autrui, violences et voies de fait, déposée à la Brigade de Recherches de la Gendarmerie le 06 juillet 2021 contre différentes personnes.



Le collectif de ses avocats informe que Wally a aussi, retiré la citation directe pour diffamation contre les sieurs Makhtar Sarr et Jupiter Diagne, dont l’audience était initialement prévue le 11 août 2021 au Tribunal Correctionnel de Dakar”.