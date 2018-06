Sur la scène des BET Awards, Nicki Minaj met le paquet

Lancés en 2001 par la chaîne Black Entertainment Television, les BET Awards récompensent les personnalités du divertissement afro-américaines et issues d’autres minorités. Cette année étaient notamment présents les chanteuses Nicki Minaj et Janelle Monáe, les rappeurs Snoop Dogg, Tyga ou Gucci Mane et d’autres personnalités comme Mamoudou Gassama, récompensé pour son héroïsme.



Ce dimanche, Nicki Minaj était invitée aux BET Awards. La rappeuse a chanté trois titres et proposé une performance plus que sexy



Pour son retour sur la scène des BET Awards, Nicki Minaj a mis le paquet. La reine du rap a démarré par une performance explosive de son dernier single, «Chun-Li», se lançant dans un twerk endiablé aux cotés de ses danseuses, avant de faire encore monter la température d’un cran avec «Rich Sex», pour lequel elle a laissé tomber son peignoir de soie noir pour révéler une robe en latex rouge extrêmement moulante.



Lil Wayne, qui collabore avec elle sur le titre, n’était pas sur scène, mais Nicki a fait le show à elle toute seule. Une version hot et enthousiasmante de son hit sexy.



Nicki Minaj: bien entourée



Le meilleur, c’est que Nicki Minaj n’en est pas restée là et qu’elle est revenue pour un troisième titre: «Big Bank», son single dont le clip vient de sortir. Et cette fois-ci, 2 Chainz et Big Sean, présents sur le single, étaient également sur scène avec elle! Là encore, le show était spectaculaire et Nicki a tout simplement fini assise sur un cheval à paillettes, en plein milieu de la scène…



Alors que l’album de la rappeuse, prévu pour le 10 août, se rapproche à grands pas, Nicki Minaj est partout. Elle a récemment sorti ses deux collaborations avec sa grande copine Ariana Grande, «Bed» et «The light is Coming