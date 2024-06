Surpris en pleins ébats avec un mineur : Un vigile condamné à 5 ans de prison ferme Le vigile Sow a été traduit hier en justice, pour acte contre nature, détournement de mineur, outrage public aux bonnes mœurs et transmission volontaire du Sida. Il ressort des débats d’audience, que le mis en cause a été surpris en pleins ébats sexuels avec un mineur, par des policiers sur la Corniche ouest.

Devant l’enquêteur, le mineur a accusé son acolyte de harcèlement via WhatsApp, en lui envoyant des messages et des vidéos pornographiques. Il l'a invité sur la Corniche ouest, où il lui a proposé des rapports sexuels. Face à son refus, le mis en cause lui a baissé la culotte de force.



Mais Sow a botté en touche ses allégations. Selon lui, ils ont regardé une vidéo pornographique jusqu'à excitation. C’est la victime qui lui a proposé des rapports sexuels. L’adolescent a été renvoyé devant le tribunal pour enfants. Par ailleurs, le vigile a fait face au juge des flagrants délits de Dakar.



Le substitut du procureur a sollicité la relaxe pour la transmission volontaire du vih sida, avant de requérir deux ans ferme à l’encontre du prévenu. La défense a plaidé la relaxe.



Selon Me Mbodji, les prévenus ont été accablés par le rapport d'enquête de la police. Le tribunal a disqualifié le délit de transmission volontaire du Sida en tentative de transmission volontaire du Sida. Pour la répression, Sow a été condamné à 5 ans de prison ferme.





