Surpris en train de voler : Babacar Dème tente d’étrangler sa victime EnQuête- Surpris en flagrant délit de vol dans la chambre de son hôte Khady Diouf, Babacar Dème étrangle celle-ci. Son acte lui a coûté sa liberté. En effet, reconnu coupable d’abus de confiance et de vol avec violence, il a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans, dont un an ferme.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2024 à 11:24

Khady Diouf a échappé de justesse à la mort. En effet, elle a été étranglée par son voisin Babacar Dème qu’elle a accueilli chez elle comme un membre de sa famille. Celui-ci, surpris en pleine action de vol, n’a rien trouvé de mieux que de s’en prendre à elle. Ce n’est pas la première fois qu’il cause préjudice à la dame qui avait une confiance aveugle en lui



En effet, il ressort de l’économie des faits que le 11 avril dernier, Babacar Dème, après plusieurs jours d’absence, est venu chez Khady Diouf. Face aux inquiétudes de la dame sur son absence, il lui a dit qu’il était au Fouta, au chevet de sa mère malade. Le même jour, Khady, qui voulait acheter de la viande, a été interceptée par Babacar qui lui a proposé d’y aller à sa place. Sans arrière-pensée, elle lui a remis la somme de 25 000 F CFA et a informé le boucher de l’arrivée de celui-ci.



Après une longue attente, le boucher a rappelé Khady Diouf pour lui dire qu’il n’a pas vu Babacar. Ce n’est que quelques instants après cet appel que ce dernier est arrivé, les mains vides. Il a déclaré avoir perdu l’argent au moment où il a acheté du café



Selon la dame Khady Diouf, elle n’a pipé mot. C’est sur ces entrefaites qu’elle s’est dirigée vers la cuisine. C’est quand elle a quitté la pièce qu’elle est tombée nez à nez sur Babacar Dème qui détenait son sac à main. Tout en colère, a-t-elle renseigné, elle lui a intimé l’ordre de quitter sa maison en le traitant de voleur.



Mais elle était loin de se douter que Babacar Dème avait fermé à clé la porte de son appartement. Il a maîtrisé la dame avant de l’étrangler. Mais celle-ci, ayant des notions en arts martiaux, s’est bien défendue avant de le ligoter. Faisant face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, Babacar Dème a reconnu les faits. Il a présenté ses excuses à la plaignante. “Elle m’a tout donné. Elle a tant fait pour moi”, a confié le comparant.



L’avocat de la partie civile a réclamé la somme d’un million de francs CFA pour dédommager sa cliente. Le maître des poursuites, pour qui les faits sont constants, a requis six mois d’emprisonnement ferme.



L’avocat de la défense a lui sollicité la clémence du tribunal. Après en avoir délibéré, le tribunal a reconnu Babacar Dème coupable des délits d’abus de confiance et de vol avec violence qui lui sont reprochés. Il a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans, dont un an ferme. Il est contraint d’allouer un million de francs CFA à la plaignante Khady Diouf



