Survol de la Presse :Le bain de foule du président Macky et ces autres sujets qui dominent l’actualité l’accueil populaire auquel a eu droit le chef de l’Etat à Sédhiou, le rapport de Human rights watch sur la situation des enfants au Sénégal et la nouvelle stratégie de la France en Afrique sont les principaux sujets développés par les quotidiens reçus mardi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2023

Selon le quotidien Bës Bi, ‘’arrivé lundi à Sédhiou, le président Macky Sall, qui a été accueilli par une impressionnante marée humaine en mouvement le long d’un cortège de plusieurs kilomètres, a exprimé son satisfecit à ses militants’’.



‘’En séjour de cinq jours dans cette capitale du Pakao dans le cadre du Conseil des ministres délocalisé, il a aussi livré les contours de son déplacement (…) Ces derniers jours, les populations de plusieurs villages ont exprimé leurs doléances allant de l’absence ou manque d’éclairage public, des difficultés d’accès à l’eau potable, entre autres. Mais hier, le président Sall, qui a eu droit à un bain de foule, a dit +mesurer le degré de satisfaction des populations par rapport aux efforts que le gouvernement a consenti dans leurs localités+’’, écrit la publication.



Libération note que ‘’Sédihou vibre au rythme du séjour présidentiel’’.



Le Quotidien parle d’un accueil ‘’en sons et couleurs’’, relevant que les responsables politiques rivalisent à coups de pancartes et que faute de réceptifs dans la ville de Sédhiou, des ministres se rabattent sur Kolda.



Sédhiou réserve un accueil populaire à Macky Sall en tournée économique et dit ‘’inin bara président ! (Félicitation pour votre travail en lange socé), affiche à la Une Le Soleil.



Le chef de l’Etat a été accueilli à Sédhiou par ‘’une forte mobilisation’’ pour cette tournée économique de 5 jours, selon Source A, soulignant que ‘’la pré-campagne marron-beige bat son plein’’.



‘’Macky Sall déroule au Pakao’’, dit Kritik qui écrit : ‘’comme pour ses dernières sorties avec des réalisations à la pelle, Macky Sall arrive à Sédhiou en terrain conquis du fait des avancées notables relevées par les populations. Entre réalisations concrètes, investissements directs et projets à fort potentiel économique, le chef de l’Etat sous des airs de campagne compte bien marquer son empreinte au cœur du Pakao’’.



Macky Sall ‘’à l’épreuve’’ de Sédhiou entre ‘’bain de foule’’, ‘’nouveaux chantiers’’ et des ‘’attentes toujours nombreuses’’ en termes d’emploi des jeunes, de désenclavement, personnel médical insuffisant, selon Sud Quotidien.



L’Info rapporte que Human rights watch ‘’villipende le Sénégal au comité des droits de l’enfants de l’Onu’’.

Le journal signale qu’en perspective de la 95e pré-session du comité des droits de l’enfant du 1er au 5 mai, lors de laquelle la situation du Sénégal sera examinée, HRW a fait un rapport au comité des droits de l’enfant de l’Onu’’.



‘’Une communication épluchée par l’Info, qui porte essentiellement sur les obstacles à la réalisation du droit à l’éducation et surtout les abus, la maltraitance et l’exploitation des enfants talibés’’.



A propos de ce rapport, Vox Populi titre : ‘’le long martyre des enfants au Sénégal’’.

Après le discours du président Emmanuel Macron sur la nouvelle stratégie de la France en Afrique qu’il a déclinée, lundi, EnQuête s’exclame à la Une : ‘’la révolution macronienne’'.



‘’Ne pas prendre les gens pour des imbéciles ; assumer clairement que la France défend ses intérêts dans une démarche de partenariat respectueux et équilibré, être pragmatique et prendre l’Afrique au sérieux. Voilà quelques lignes de la stratégie de la France en Afrique, déclinée hier, par le président Macron, à la veille d’une tournée qui le mènera dans quatre capitales africaines’’, résume le journal.

Aps



