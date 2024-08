Suspension de la Série « Chez Jojo » : Jojo et Père Zora ont présenté leurs plus plates excuses au CNRA et aux Sénégalais

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2024 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

« L’erreur est humaine », nous dit l’adage. Suite à la suspension de leur Série « Chez Jojo » , comme pour acter cette leçon, l’acteur Cheikh Ndiaye plu connu sous le pseudonyme « Jojo » et Père Zora sont allés s excuser chez Babacar Diagne. Et au-delà du Conseil national de régulation de l’audiovisuel –CNRA, ils présentent leurs plus plates excuses aux téléspectateurs et aux Sénégalais. Promesse formulée, pareilles erreurs ne reviendront plus jamais….Des excuses validées par Babacar Diagne qui est revenu sur la mission de l’organe de régulation