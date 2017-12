Suspension de la taxe à l’exportation sur l’arachide : Gackou déplore la « courte vision économique » de Macky

Le président du Grand parti n’est pas resté indifférent à l’annonce par le chef de l’Etat, de la suspension de la taxe à l’exportation sur l’arachide. Pour Malick Gackou, le président Macky Sall démontre sa « courte vision économique du développement et le caractère improvisé de ses choix et options en matière de politique agricole ».



«La propagande stratégique et communicationnelle qui entoure la politique agricole du gouvernement, dont les résultats sont annoncés en grande pompe par une surproduction agricole, s’effondre à travers les effets combinés de l’inefficacité économique de la décision et les réalités du terrain », déplore-t-il dans un communiqué.



Selon lui, « cela prouve le caractère improductif de cette taxe qui a fini de mettre à genoux notre monde rural », Car, « à travers des improvisations systématiques et sans études d’impact sur les conséquences des décisions, le gouvernement a fini de défigurer le tissu de notre agriculture avec des retombées inestimables sur la qualité et le niveau de vie des populations ».



« Aujourd’hui, poursuit Malick Gakou, le Sénégal a mal à travers son monde rural qui occupe 70% de sa population active (…)La taxation à outrance de notre économie du fait de (la) mauvaise politique d’endettement (Macky Sall) risque d’entrainer, à terme, le Sénégal dans une spirale de décadence de notre cadrage macroéconomique ».



A ce propos, il rappelle que « la taxation du visa d’entrée et son retrait sont aussi passés par là. Autre mesure, autre improvisation ! De même, cette vision courtermiste s’illustre aussi dans le cadre de la taxation des produits comme le ciment et d’autres dérivés économiques ».



«Cette pratique montre à bien des égards, le caractère inopiné d’une volonté d’enrichissement budgétaire sans cause d’une économie à croissance obsolète. ( Et) il reste clair que le management économique de notre pays, en déphasage avec les intérêts supérieurs de la Nation et ses conséquences, constituent une sérieuse menace pour l’avenir des générations actuelles et futures », prévient-il.







Leral.net