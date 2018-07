Syndicat des patrons: Ahmeh Amar et Cie lancent le « Regroupement des industriels du Sénégal »

C’est le temps des Syndicats chez les patrons sénégalais. Après le ‘’Club des Investisseurs’’, c’est le ‘’Regroupement des industriels du Sénégal‘’ qui voit le jour.



Cette structure pilotée par Ahmed Amar, Président directeur générale de NMA Sanders, a été portée sur les fonts baptismaux hier. Elle se veut un cadre de défense des intérêts de ses membres. « Il y a beaucoup de choses à défendre comme les chèques impayés. Ce n’est plus un délit. A l’époque, quand on avait un chèque impayé, la justice était saisie de l’affaire et la personne mise en cause est condamnée. Maintenant, la justice ne peut rien faire contre le phénomène. A partir du moment où ce n’est plus délit, ça devient un problème pour les industriels », déclare Ahmed Amar, cité par Libération.



"Le Regroupement des industriels du Sénégal‘’ compte une trentaine d’entreprises dont la sienne, NMA Sanders, la Css, Soboa, GMD, Kirène, CoPewol et les cimenteries Dangote, Sahel, Sococim. Pour l’adhésion au regroupement, il faut avoir au minimum 5 milliards de F Cfa de chiffre d’affaires. «On veut la qualité, signale Ahmed Amar. C’est des entreprises qui font 70, 100 milliards de chiffre d’affaires. Autour de la table, nous ferons au minimum 1000 milliards. C’est quelque chose de lourd.»

