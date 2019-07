T-shirt LGBT: Thione et Waly Seck en conférence de presse, aujourd'hui

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Waly Seck et son père Thione Seck tiennent une conférence de presse conjointe aujourd’hui. Qette rencontre est initiée pour clore définitivement, le débat sur ce fameux tee-shirt aux couleurs de la communauté des homosexuels. Ils veulent ainsi éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire.



Le tee-shirt aux couleurs de la communauté des homosexuels (LGBT) porté par Waly Seck, continue de susciter une vague d’indignation. Malgré ses explications, le jeune «faramarène» continue d’être accablé, particulièrement par les religieux et des organisations islamiques.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos