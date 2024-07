TDS | ALIOUNE SALL PROMET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ETAT AVEC DES ÉQUIPEMENTS RÉPONDANT AUX NORMES INTERNATIONALES Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique Alioune Sall a déclaré, mardi, que l’un des défis majeurs de son département est de doter la Télédiffusion du Sénégal (TDS) d’équipements répondant aux normes internationales permettant le passage de l’analogie au numérique.



Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2024 à 23:52 | | 0 commentaire(s)|

‘’L’Etat sera là et va accompagner la TDS pour qu’elle puisse répondre aux objectifs qui lui sont alloués et pour que la vision de l’Etat dans ce secteur puisse être atteinte’’, a dit M. Sall.



Il a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des visites de prise de contact avec l’ensemble des entités sous la tutelle du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.





”Aujourd’hui, nous sommes ravis de venir constater par nous même les phases de collecte jusqu’à la diffusion des flux des télécommunications et il était judicieux pour nous de le faire’’, a estimé M. Sall.



Il a signalé que l’Etat va prendre un certain nombre de mesures pour que la TDS puisse se doter des meilleurs équipements lui permettant d’atteindre ses objectifs.



‘’Nous connaissons les problématiques auxquelles sont confrontés la TDS et l’ensemble de ses techniciens car il y a une certaine obsolescence des équipements dont certains ont été installés il y a 10 ans’’, a fait savoir le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.



M. Sall a promis à la directrice de la TDS que tous les moyens dont dispose l’Etat seront mis en œuvre pour restaurer, a-t-il dit, cette entité ‘’chère à l’Etat’’ permettant ainsi de répondre aux besoins des populations.



Il a toutefois précisé que cela implique des discussions à avoir en interne pour ‘’déterminer les priorités’’.





‘’Le ministre vient nous apporter son soutien et d’ailleurs il a déjà porté le plaidoyer concernant les défis qui nous attendent’’, a salué Dr Aminata Sarr Ndiaye directrice générale de la TDS.



Elle a souligné que dès sa nomination, son équipe a pu rencontrer le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique pour lui exposer les préoccupations des agents techniques de la TDS.



‘’Il s’agit du renouvellement de nos infrastructures, de la construction d’un siège social pour la TDS et la concession Excaf, Etat, TDS pour revoir et permettre l’expansion technico-commerciale de la TDS au bénéfice des populations’’, a expliqué Mme Ndiaye.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook