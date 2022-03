TGI de Louga: Un homme de 22 ans condamné à 2 ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires

La chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Louga a condamné, lundi, un homme à deux ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires plus une amende de deux millions de Francs CFA, a constaté l’APS.



Aly Ndiaye, âgé de 22 ans, a comparu pour tentative de meurtre sur la personne Coulibaly Aidara.



Toutefois, la chambre criminelle a disqualifié les faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné une indisponibilité temporaire de 30 jours.



Les faits remontent au 6 décembre 2020 à Boulal (Dahra). Au cours d’une bagarre, Coulibaly Aidara a sorti un couteau pour tenter de poignarder Aly Ndiaye. L’objet tombe, Ndiaye s’emparre et assène des coups à Aïdara sur les côtes avant de prendre la fuite.



Informés, les éléments de la gendarmerie l’arrêtent pour tentative de meurtre.



A la barre, l’accusé a reconnu s’être bagarré avec la victime mais dit ne pas se rappeler lui avoir asséné des coups de couteau.



"Il avait l’habitude de m’insulter et de tenir des propos désagréables en mon endroit. Je ne cessais de l’avertir tout le temps, mais il a toujours insisté. Ce jour, nous en sommes venus aux mains. Je me rappelle juste m’être retrouvé à la gendarmerie", a-t-il expliqué au juge.



Le procureur de la République a requis une peine de trois ans de pison, estimant que le mis en cause a administré un coup de couteau sur une zone vitale pour tuer.



Il a aussi écarté la thèse de la légitime défense. La riposte n’était pas nécessaire puisque la victime était désarmée.



Cependant, il a retenu "l’esprit de provocation" comme argument favorable à l’accusé.



"Ce n’est pas un tueur, il a été agressé verbalement et avec un couteau. Une peine de 10 ou 5 ans serait destructrice pour lui, mais pour équilibrer, la peine de trois ans serait raisonnable", a dit le procureur.



Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe au bénéfice du doute ainsi que d’une disqualification des faits en coups et blessures.



La chambre criminelle a finalement condamné Aly Ndiaye à deux ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires.



Le prévenu est en détention depuis décembre 2020.

Aps