TOTAL Sénégal fait expulser M. Ibrahima Cissé et Vincent Phillipe Loppi de sa station à Bambey

La société TOTAL Sénégal a obtenu ce lundi 3 juin 2019, l'expulsion des sieurs Ibrahima Cissé et Vincent Phillipe Loppi de sa station sise à Bambey. Dans son délibéré, le juge Papa Abdoulaye Dondé a constaté tout d'abord la résiliation des contrats liant les parties. Ainsi, il a ordonné l'expulsion des défendeurs des locaux sis à la station-service à l'enseigne Total Bambey 2, tout en les condamnant aux dépens.

Total Sénégal avait commis Me Mayacine Tounkara et Associés pour la défense de ses intérêts.