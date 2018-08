Tabaski 2018 : Malick Gackou exhorte la jeunesse à croire en l’avenir du Sénégal

Le président du Grand Parti, Malick Gackou a adressé aux Sénégalais, un message de solidarité et de fraternité, ce mercredi, après la prière de la Tabaski. Il a exhorté la jeunesse à croire en l’avenir du Sénégal et aux perspectives de son développement. Il les engage en outre à se battre aux côtés des Forces vives; pour le progrès économique et social de notre pays.



De même, le leader du Grand Parti a aussi réaffirmé « une totale détermination et mon engagement sans faille pour la sauvegarde et la défense des intérêts supérieurs de la Nation ». Saisissant l’occasion, il a prié pour le renforcement de la cohésion et de la concorde nationale, dans la paix des cœurs.



Malick Gackou a aussi lancé un appel à l’unité d’actions des Forces patriotiques de l’opposition, pour amorcer les bases du redressement national afin de dessiner un avenir radieux au peuple sénégalais.