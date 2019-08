Tabaski 2019: Les éleveurs tirent un chapeau à Samba Ndiobène Ka Les éleveurs réunis autour du Syndicat Unique des Eleveurs/ Forces du Changement (SUE/FC), ont fait l’évaluation de la vente des moutons pendant la fête de l’Aïd El Kabîr, appelée Tabaski. Ces derniers, ont vivement félicité leur Ministre de tutelle, Samba Ndiobène Ka qui les a bien accompagnés dans le processus de commercialisation du bétail.

« Le marché a été très bien approvisionné en moutons pour cette tabaski 2019. L’Etat, par le truchement du Ministère de l’Elevage et de la Production Animale, n’a pas lésiné sur les gros moyens pour nous accompagner. La sécurité des bêtes, l’aliment de bétail, l’exonération sur les taxes, bref, toutes les facilités ont été de mise pour une bonne opération.



C’est pourquoi nous voudrions bien féliciter et remercier le Président de la République, Macky Sall et son Ministre en charge de l’Elevage pour leurs actions en faveur de notre secteur », a dit le Secrétaire général du SUE/FC, Amadou Sow.



Les éleveurs de s’en prendre aux détracteurs du Ministre Samba Ndiobène Ka. Le Président Macky, révèle-t-il, a bien fait de choisir un homme du sérail pour diriger ce département ministériel, n’en déplaisent à ces gens-là, animés de mauvaise foi et qui s’attèlent, vaille que vaille, à défendre des intérêts bassement inavoués.



Ces derniers, squattent des organes de presse pour raconter des inepties, des salades et autres histoires à dormir debout ! Ils sont jaloux des efforts dignes de louanges consentis par les services du Ministère de l’Elevage. « Il n’y a aucun déficit en moutons comme ils prétendent le dire, le faire croire. Certains consommateurs ont attendu tard à la veille de la Tabaski pour aller acheter le mouton.



Là, le Ministre n’a aucune responsabilité. Des téfankés sont repartis avec plus de 80% de leurs troupeaux. Ce qui fait que les marchés de Dakar et de l’intérieur du pays sont inondés, jusqu’à présent de moutons. »



