Tabaski 2019 à l’Ucad : l’imam s'attaque aux homosexuels, la pharmacie Guigon, et demande la transparence dans le pétrole et le gaz La coordination des musulmans du Sénégal a célébré la Tabaski, ce dimanche. Venu diriger la prière à l’Université Cheikh Anta Diop, l’imam Ababacar Cissé Diop fustigé le soutien apporté par certains hommes célèbres, notamment des artistes, à des lobbies homosexuels. Il a également dénoncé les licenciements à la pharmacie Guigon, entre autres sujets évoqués.

« On doit s’unir contre ceux qui ceux qui soutiennent et font la publicité des lobbies homosexuels et maçonniques », a dit l’imam, dans des propos relayés par la RFM.

Sur un tout autre plan l’imam Abacacr Cissé Diop, a appelé les autorités à assurer une bonne gestion de nos ressources naturelles. « A nos autorités, je vous dis de faire votre devoir pour qu’on puisse bénéficier de nos ressources comme le pétrole et le gaz », a-t-il dit, invitant l’Etat « à informer juste et bien et à temps, pour ne pas laisser le doute s’installer ».

Se prononçant sur l’affaire de la pharmacie Guigon, l’imam Ababacar Cissé Diop a déploré le licenciement des docteurs Ahmadou Bamba Dioum et Dame Dia, assurant que « la laïcité n’interdit nullement le libre exercice des cultes dans les lieux de travail ». Et à ce titre, a-t-il dit, « dirigeants et syndicalistes, vous êtes interpellés ».



