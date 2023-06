Tabaski 2923 : Les pensées de Mimi Touré pour notre démocratie et « ces jeunes emprisonnés pour avoir juste exercé leurs droits » La fête de la Tabaski célébrée majoritairement hier, a été une occasion saisie par Aminata Touré dite Mimi, pour exprimer ses prières pour notre démocratie et sa pensée pour « ces jeunes emprisonnés, pour avoir juste exercé leurs droits ». Son message sur Twitter.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juin 2023 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

"A l’occasion de la fête de la #Tabaski, j’adresse mes meilleurs voeux à tous mes concitoyens et aux étrangers qui ont choisi de vivre au #Sénégal.



En ces moments de retrouvailles familiales, j’ai une pensée toute particulière pour tous ces jeunes emprisonnés, pour avoir juste exercé leurs droits politiques.



Qu'Allah veille tout particulièrement sur notre pays et nous accorde courage et résilience pour combattre l’injustice et défendre notre démocratie."



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook