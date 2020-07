Tabaski / Covid-19: 301 cas en 48h, bientôt 200 morts, 49 en "réa", Abdoulaye Diouf Sarr confine les Sénégalais Avec la propagation de la Covid -19 à une vitesse ahurissante, qui a enregistré 301 cas en deux jours, portant le bilan à 182 morts et 49 cas graves en réanimation, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr est plus qu'inquiet.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Juillet 2020 à 07:40 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Diouf Sarr n'y va pas par quatre chemins: " que chaque Sénégalais ou Sénégalaise fête la Tabaski là où il est et qu'il y ait le moins de déplacement possible.



Cela va nous éviter une dispersion de la maladie qui peut nous créer des problèmes après la Tabaski ", a-t-il dit.



Le Sénégal a enregistré hier, 156 nouveaux cas et quatre (4) décès, portant le nombre à 182. Pour les cas graves, 49 sont enregistrés, tous en réanimation.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos