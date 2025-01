Tabaski Ngom placée sous mandat de dépôt

Selon les informations de Seneweb, Tabaski Ngom a été placée sous mandat de dépôt par le juge d’instruction financier a placé sous mandat de dépôt Tabaski Ngom. L’inspectrice du trésor a été inculpée pour « association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux d’un système informatique et entrave à un système informatique ».



Ses co-prévenus Momath Ba et Mor Guéye font face actuellement au juge d’instruction. Selon les informations de Seneweb le parquet financier a requis le mandat de dépôt contre eux aussi.



A rappeler que dans le cadre de l’enquête ordonnée par le procureur de la République financier, la Division des investigations criminelles (DIC) a entendu, lundi dernier, les deux chauffeurs du député Moustapha Diop, Mbaye Ngom et Soute Ngom, assistés de leur avocat, Me Aboubacry Barro.



Tabaski Ngom avait déclaré aux enquêteurs qu’elle avait remis d’importantes sommes d’argent à Moustapha Diop via ses chauffeurs. Selon ses dires, ces derniers venaient régulièrement à son domicile, où elle leur remettait des enveloppes d’argent à transmettre à Ibrahima Faye, son propre chauffeur, pour les chauffeurs du maire de Louga.

Une confrontation a été organisée entre Tabaski Ngom et les chauffeurs, mais ces derniers ont rejeté les accusations. Mbaye Ngom et Soute Ngom ont démenti les faits, précisant que les remises de Tabaski Ngom concernaient des casquettes et des t-shirts destinés à des activités politiques pour leur patron.



Les enquêteurs ont alors demandé à Mme Ngom de fournir des justificatifs pour ces remises. Cependant, elle n’a pu produire aucun document à cet égard.



Après deux retours de parquet, Tabaski Ngom a été placée en garde à vue par le juge d’instruction financier.