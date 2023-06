Tabaski : Ziguinchor à la recherche de 7.000 moutons pour combler son gap

Le département de Ziguinchor a besoin de 7000 têtes de moutons supplémentaires pour combler ses besoins pour la Tabaski, qui s’élèvent à 18000 têtes, a indiqué le chef du service départemental de l’élevage et des productions animales, Famara Sonko.



« À ce jour , nous sommes à 11.001 têtes de moutons qui sont entrés dans le département de Ziguinchor alors que les besoins en moutons de Tabaski sont estimés à 18.000 têtes. Donc, il reste un gap de 7.000 moutons », a relevé M. Sonko, dans un entretien avec la presse.



Le département de Ziguinchor enregistre en moyenne l’entrée d’une dizaine de camions par jour.



‘’Le plus bas prix est de 130.000 francs CFA et le plus élevé 350.000 francs CFA’’, explique le chef du service départemental de l’élevage et des productions animales de Ziguinchor.

Aps