Taf-taf: Tapha Mbeur, lutteur, chante son amour aux femmes de taille fine

Tapha Mbeur, accroché par Senegal Plus, semble avoir un talent humoristique hors pair. Tapha Mbeur, très coriace, aime la pratique de la lutte avec frappe. Avec humour, il étale son amour pour les produits dérivés de la farine, ainsi que son choix de se nourrir de poulets grillés.



Ainsi, le lutteur a exposé ses goûts pour la femme et la cuisine. Sa préférence pour la femme, reste les tailles fines de teint clair ou noir. S’estimant avoir de la fougue, Tapha Mbeur se dit très généreux et disposé à aider. Et, dans ses perspectives de vie, il souhaite avoir les possibilités de vivre la belle-vie.



Loin d’avoir la prétention d’aller à l’étranger, il opte de voir sa réussite au Sénégal. Militant du présent, il préfère vivre son quotidien dans la plus belle des manières.