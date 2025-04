Tahirou Sarr : Sa demande de libération sous caution rejetée

L'opérateur économique Tahirou Sarr reste en détention, malgré une proposition de cautionnement de 419 milliards de Fcfa, selon une ordonnance rendue le 2 avril par le doyen des juges financiers, rapporte Libération.



Ses proches s'attendaient pourtant à ce qu'il bénéficie d'une liberté provisoire sous caution, en raison des garanties fournies, souligne le journal.



La même source confie qu’en effet, suite à la proposition, le doyen des juges financiers et l'Agent judiciaire de l'État (Aje) avaient donné leur accord. La proposition de cautionnement incluait un terrain de 8000 hectares à Mbane, deux immeubles évalués à 14 milliards de francs Cfa.



En outre, un chèque certifié de 11 milliards avait été consigné à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), liste le quotidien d’information.



Cependant, tranche celui-ci, le parquet financier s'est opposé à sa libération provisoire sous caution, et le magistrat instructeur a suivi cette décision.



Les avocats de Tahirou Sarr, n'ayant pas dit leur dernier mot, envisagent désormais de faire appel devant la Chambre d'accusation financière, complète Libération.



