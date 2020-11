Tahirou Sarr, démissionnaire de Rewmi : «Idy a vendu la présidentielle avant le jour J» Secrétaire national du Parti Rewmi, Tahirou Sarr a démissionné après la nomination de son mentor au poste de président du Conseil économique, social et environnemental (Cese). En effet, pour lui, Idrissa Seck a trahi tout le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 08:17 | | 0 commentaire(s)|

Invité de l’émission "Sen Jotaay" sur la Sen Tv, Tahirou Sarr est allé plus loin en révélant ceci : «Idrissa Seck a vendu la présidentielle avant même le jour J. Car, lors de sa déclaration le jour de sa nomination, c’est lui-même qui a indiqué qu’il discute avec Macky Sall depuis quinze mois. Cela veut tout dire».



Poursuivant, M. Sarr fait remarquer que le patron de Rewmi qui n’a fait que "dealer" et qui ne connaît que le "deal", n’a «dépensé aucun franc lors de sa campagne électorale en perspective de la présidentielle de 2019. Il a joué le jeu en faisant croire qu’il ne reconnaissait pas la victoire de Macky Sall alors qu’il était en train de dealer».



À l’en croire, le rewmiste en chef va tout perdre, puisqu’il a joué pour perdre, en montrant qu’il ne respecte pas les Sénégalais, et qu’il ravale toujours sa vomissure.

Tribune



