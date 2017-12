Talla Sylla a comparé Idrissa Seck à Hitler pour maquiller sa traîtrise, selon Thierno Bocoum

Thierno Bocoum a pris la défense de son ancien mentor Idrissa Seck que Talla Sylla a dernièrement, comparé à Adolf Hitler, suite aux échauffourées politiques à la mairie de Thiès.



« Je pense que comparer un responsable politique à Hitler pour maquiller sa traîtrise est une insulte aux Sénégalais et aux victimes du nazisme. Sa décision d’aller rejoindre Macky Sall n’est qu’une confirmation, car de fait, il était déjà avec lui. En tant que membre du camp présidentiel, c’est donc normal qu’il s’attaque à l’opposition. Seulement qu’il se garde de donner des leçons », a déclaré Thierno Bocoum, le leader du mouvement AGIR.



En vérité, les conseillers majoritaires au Conseil municipal de Thiès, membres partisans du parti « Rewmi », ont refusé de voter le budget 2018 de la mairie de la ville. Ce blocage institutionnel avait fait sortir Talla Sylla de son mutisme, en qualifiant l’acte d’« attentat » contre Thiès et s’en prenant vertement à Idrissa Seck, sur la Rfm.



Poursuivant, Thierno Bocoum a aussi fait la rétrospective de cette année 2017 : « Bien évidemment, c’est la mise sur pied du mouvement AGIR avec son adoption spontanée par des milliers de Sénégalais. D’autres événements m’ont évidemment marqué aussi. C’est le cas de l’emprisonnement arbitraire de Khalifa Sall. Je voudrais profiter de cette question pour souhaiter une bonne et heureuse année 2018 aux Sénégalaises et aux Sénégalais d’ici et de la diaspora ainsi qu’aux hôtes étrangers qui vivent parmi nous. Que 2018 soit pour tout le monde, une année de paix, de santé et de prospérité », a-t-il ajouté.









Massène DIOP Leral.net